ÖNE ÇIKANLAR
Emre Mor
FUTBOL

Emre Mor formayı giydi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Emre Mor, diğer milli oyuncular Ömer Toprak ve Nuri Şahin ile birlikte Borussia Dortmund'un dün oynadiği hazırlık maçında sahne aldı. Milli futbolcular sahada bir devre kaldı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:56:06 Güncelleme: 14:58:38

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, Borussia Dortmund'un yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Rot Weiss Essen ile oynadığı karşılaşmada forma giydi.

Sarı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Peter Bosz, maça başlayan onbirde şans verdiği Emre Mor'a 9 numaralı formayı teslim ederken, diğer milli oyuncular Nuri Şahin ile yeni transfer Ömer Toprak da mücadelede şans buldu. Karşılaşmada Ömer Toprak başarılı performansıyla göz doldururken, Emre Mor bireysel oyun yerine temkinli bir oyun tarzı sergiledi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-1 Rot Weiss Essen'in üstünlüğüyle sona erdi. Borussia Dortmund çalrştırıcısı Peter Bosz, hazırlık maçının ikinci yarısında farklı onbire yer verse de Sarı-Siyahlılar’ın ikinci yarıdaki çabası mağlubiyete engel olmaya yetmedi. Mücadeleden 3-2 yenik ayrılan Dortmund'un gollerini Aubameyang ve penaltidan Dembele kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER