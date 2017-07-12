Emre Mor formayı giydi

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, Borussia Dortmund'un yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Rot Weiss Essen ile oynadığı karşılaşmada forma giydi.

Sarı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Peter Bosz, maça başlayan onbirde şans verdiği Emre Mor'a 9 numaralı formayı teslim ederken, diğer milli oyuncular Nuri Şahin ile yeni transfer Ömer Toprak da mücadelede şans buldu. Karşılaşmada Ömer Toprak başarılı performansıyla göz doldururken, Emre Mor bireysel oyun yerine temkinli bir oyun tarzı sergiledi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-1 Rot Weiss Essen'in üstünlüğüyle sona erdi. Borussia Dortmund çalrştırıcısı Peter Bosz, hazırlık maçının ikinci yarısında farklı onbire yer verse de Sarı-Siyahlılar’ın ikinci yarıdaki çabası mağlubiyete engel olmaya yetmedi. Mücadeleden 3-2 yenik ayrılan Dortmund'un gollerini Aubameyang ve penaltidan Dembele kaydetti.