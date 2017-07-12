Vitolo Atletico Madrid'de!

FIFA tarafından verilen transfer yasağı sebebi ile 2018 Ocak ayına kadar yeni oyuncu oynatamayacak olan Atletico Madrid bu yasağa rağmen ilk transferini gerçekleştirdi.

Sevilla takımının İspanyol kanat oyuncusu Vitolo'yu 37.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer eden Atletico Madrid cezası sebebi ile oyuncuyu 6 aylığına Las Palmas'a kiraladı.

ATLETİCO MADRİD'İN ALDIĞI BU KARAR DİEGO COSTA TRANSFERİ İÇİN BİR EMSAL KARAR OLDU

Chelsea'den ayrılması kesin olan İspanyol golcüyü almak isteyen Atletico Madrid bu transferi gerçekleştirmesi durumunda oyuncuyu FIFA yasağı bitmeden oynatamayacak. İspanyol ekibi bu nedenle yıldız oyuncuyu 6 aylığına tıpkı Vitolo gibi başka bir kulübe kiralama isteğinde.

Özellikle Beşiktaş taraftarının ısrarla takımda görmek istediği Diego Costa için Siyah Beyazlılar da bu yoldan transferi gerçekleştirme peşinde olacak.