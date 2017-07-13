Aykut Kocaman'dan transfer mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sporting Lizbon maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Buradan alacağımız veriler bizim için çok daha önemli. Temel problemlerden biri duran toplar olarak görünüyor. Oyunda saldırgan halimiz son 20-25 dakikaya göre daha iyiydi. 1,5-2 aya kadar tam kıvama geleceğini düşünüyorum. "



"TRANSFERLE TAMAMLAYACAĞIMIZ YERLER VAR"

"İlk resmi maça kadar daha iyi olacağız. Bunlar hazırlık maçları. Oyuncuların fiziksel gelişmelerini ayakta tutmak önemli. Hazır olmayan oyuncuları bu maçlara sokarken zaman tanımak en büyük dikkat ettiğimiz şey. Var olan oyuncu grubuyla ve transferlerle tamamlayacağımız yerler var. 70 dakikalık takım son derece kuvvetli gibi gözüküyor."

VALBUENA: "DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

Takımının bir önceki maça oranla gelişim gösterdiğini ifade eden Valbuena ise, "Maçın adamı seçilmemden daha önemli bir nokta var aslında. Buradaki en önemli nokta takımın gelişimidir. İlk oynadığımız hazırlık maçıyla kıyaslarsak bu maçtaki gelişimimizi görebiliyoruz. İkinci maçımızı geride bıraktık. Daha iyiye gidiyoruz. Bu akşam da mağlubiyet aldık ama temel nokta bizim göstermiş olduğumuz gelişimdir. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir görüntü ortaya koyduk ve takım halinde oynadık. Bu gelişime devam etmemiz gerekiyor ve hocamız da bu gelişim için her şeyi yapıyor" dedi.

aykut kocaman

Mathieu Valbuena

fenerbahçe