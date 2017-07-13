FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri - "Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"
"Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"
13 Temmuz 2017 Perşembe, 01:43:20 | Güncelleme: 01:55:34
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Milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe'nin genç yıldızla ilgilendiğini doğruladı.
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Muzzi Özcan Ntvspor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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"Emre'yi daha iyi nasıl geliştirebiliriz bunu düşünüyoruz"
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"Şu an satılık bir oyuncu değil."
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"Dortmund'un öyle bir tavrı yok."
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"14 TEKLİF VAR"
"Emre Mor için şu an toplam 14 teklif var ve hiçbiri yanıt alamadı."
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"Satılmak istenseydi bu zamana kadar satılırdı."
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"Nerede oynayacağı önümüzdeki aylarda belli olacak."
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"Kiralık da gidebilir, Dortmund'da da kalabilir."
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"Uzun vadeli bir ayrılık olmaz."
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"Takımdan ayrılmak zorundaysak doğru zamanda kararımızı alırız."
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"FENERBAHÇE'NİN İSTEĞİ..."
"Fenerbahçe'nin çok ciddi bir isteği var."
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"Detayları söylemeyeceğim. Doğru olmaz."
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