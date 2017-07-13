ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri - "Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"

"Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"

13 Temmuz 2017 Perşembe, 01:43:20

  • 1 "Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"
    1 | 16

    Milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe'nin genç yıldızla ilgilendiğini doğruladı.

  • 2 "Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"
    2 | 16

    Muzzi Özcan Ntvspor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • 3 "Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"
    3 | 16

    "Emre'yi daha iyi nasıl geliştirebiliriz bunu düşünüyoruz"

  • 4 "Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"
    4 | 16

    "En önemlisi bu."

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 "Fenerbahçe'nin Emre Mor için çok ciddi bir isteği var"
    5 | 16

    "Şu an satılık bir oyuncu değil."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    fenerbahce bu rüyadan uyan
Kalan karakter : 2000