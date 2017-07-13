ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray Semih Kaya transfer
FUTBOL

Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya Prag'a gitti

Semih Kaya Prag'a gitti

Çekya ekibi Sparta Prag'la prensipte anlaşan Galatasaraylı Semih Kaya bu sabah Prag'a gitti

13 Temmuz 2017 Perşembe, 09:24:58 Güncelleme: 10:52:27

Galatasaray altyapısından yetişen ve Sparta Prag'a imzası an meselesi olan Semih Kaya, THY'nin tarifeli seferiyle 06:00'da menajeriyle birlikte Çekya'nın Prag şehrine gitti.

Sparta Prag'la anlaşan sarı-kırmızılı futbolcunun 1.4 milyon Euro alacağı öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre Galatatasaray'da yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret alan milli stoper, bu paranın daha azına Sparta Prag'da oynayacak.

Semih'i bir dönem Galatasaray'da oynayan Tomas Ujfalusi'nin Sparta Prag'a önerdiği kaydedilmişti. Çekya ekibinin teknik direktörü Andrea Stramaccioni de Semih için, "Çok beğendiğim bir stoper. Tarz olarak aradığımız isim" demişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 35 dakika önce
    gsnin en iyi iki transferi sabri ve semih. ah bide selçuk gitse bomba patlatmış oluruz.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER