Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya Prag'a gitti

Galatasaray altyapısından yetişen ve Sparta Prag'a imzası an meselesi olan Semih Kaya, THY'nin tarifeli seferiyle 06:00'da menajeriyle birlikte Çekya'nın Prag şehrine gitti.

Sparta Prag'la anlaşan sarı-kırmızılı futbolcunun 1.4 milyon Euro alacağı öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre Galatatasaray'da yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret alan milli stoper, bu paranın daha azına Sparta Prag'da oynayacak.

Semih'i bir dönem Galatasaray'da oynayan Tomas Ujfalusi'nin Sparta Prag'a önerdiği kaydedilmişti. Çekya ekibinin teknik direktörü Andrea Stramaccioni de Semih için, "Çok beğendiğim bir stoper. Tarz olarak aradığımız isim" demişti.

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