Marcelo Guedes Beşiktaş'a veda etti - Marcelo Lyon'a transfer oldu

Lyon'a transfer olan Marcelo, sabah Fransa'ya gitti. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ı özleyeceğini söyledi.

Marcelo havaalanında yaptığı açıklamada “Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu hak eden büyük bir taraftar. Çok yoğun bir sezon geçirdik. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar, Türkiye'nin bir numarası. Onlar için en iyisini diliyorum. İstanbul'u özleyeceğim” dedi.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Geçtiğimiz hafta Pepe gibi dev bir ismi renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar, “Defans hattı duvar gibi oldu” yorumları yapılırken Marcelo Guedes’i Lyon’a sattı... Geçtiğimiz sezon iki takımın Avrupa Ligi’nde oynadığı maçlardan sonra Brezilyalı savunmacıyı kafaya takan fransızlar, yaklaşık 1 ay önce ilk teması kurdu. 8 milyon Euro gibi bir rakamla Kartal’ın kapısını çalan Lyon yetkilileri, ‘Ret’ yanıtı alınca rotayı Manchester Cityli Mangala’ya kırdı... Ancak Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile teknik direktör Bruno Genesio’nın ısrarla üzerine Marcelo defteri yeniden açıldı...

BAŞKANLAR BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Önceki gün başkan Fikret Orman ile bir görüşme yapan Lyon Başkanı Aulas, Marcelo’yu tekrar istedi ve 7 milyon Euro’luk bir teklif yaptı... İlk etapta teklifi olumsuz yanıt veren Orman, paranın nakit ödenmesi halinde kabul edebileceğini söyledi. Aulas da bu öneriyi kabul etti ve transfer gerçekleşti.

5 MİLYON EURO KAR EDİLDİ

Marcelo'yu, Lyon’a gönderen Beşiktaş mali açıdan da önemli bir başarıya imza attı... Brezilyalı savunmacıyı geçtiğimiz sezon başında almanya’nın hannover 96 takımından 2 milyon euro’ya satın alan kartal, 7 milyon euro gibi nakit parayla sattığı oyuncudan 5 milyon euro kar etmiş oldu.

Marcelo Guedes

beşiktaş

lyon

transfer