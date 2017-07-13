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Jeremain Lens
FUTBOL

Jeremain Lens Sunderland'e bonservis tepkisi gösterdi

Geçen seneyi Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve sarı-lacivertli ekibe dönmek isteyen Jeremain Lens, Sunderland'e yüksek bonservis beklentisi nedeniyle tepki gösterdi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 11:18:21 Güncelleme: 11:22:37

Geçen seneyi Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve sarı-lacivertli ekibe dönmek isteyen Jeremain Lens, Sunderland'e yüksek bonservis beklentisi nedeniyle tepki gösterdi

Jeremain Lens konusu Fenerbahçe’de hala belirsizliğini koruyor... Hollandalı yıldız, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini her defasında dile getiriyor.

Ancak Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bonservisi elinde bulunduran Sunderland ise yüksek bedel talep ettiği için Lens’in Fenerbahçe’ye dönüşü bir türlü gerçekleşmiyor. Bu duruma fazlasıyla öfkelenen Hollandalı oyuncu tepkisini Twitter hesabından ilginç bir şekilde dile getirdi.

Suratı asık bir fotoğrafını kullanan Lens, “Sezon öncesi maskem bu. Fazla söze gerek yok Sunderland” diyerek İngiliz kulübüne bir kez daha transferinde kolaylık sağlamadığı için tepki gösterdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 37 dakika önce
    aferimm koçum benim
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