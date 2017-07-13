Jeremain Lens Sunderland'e bonservis tepkisi gösterdi

Geçen seneyi Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve sarı-lacivertli ekibe dönmek isteyen Jeremain Lens, Sunderland'e yüksek bonservis beklentisi nedeniyle tepki gösterdi

Jeremain Lens konusu Fenerbahçe’de hala belirsizliğini koruyor... Hollandalı yıldız, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini her defasında dile getiriyor.

Ancak Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bonservisi elinde bulunduran Sunderland ise yüksek bedel talep ettiği için Lens’in Fenerbahçe’ye dönüşü bir türlü gerçekleşmiyor. Bu duruma fazlasıyla öfkelenen Hollandalı oyuncu tepkisini Twitter hesabından ilginç bir şekilde dile getirdi.

— Jeremain Lens (@jeremainlens) July 12, 2017

Suratı asık bir fotoğrafını kullanan Lens, “Sezon öncesi maskem bu. Fazla söze gerek yok Sunderland” diyerek İngiliz kulübüne bir kez daha transferinde kolaylık sağlamadığı için tepki gösterdi.

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