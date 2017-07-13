Galatasaray, Avrupa defterini 504 gün sonra yeniden açıyor... UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için oynanan ön eleme turunun ilk karşılaşmasında Galatasaray, İsveç ekibi Österduns'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi maçı canlı izleyerek takip edecek olan taraftarlar, "Galatasaray maçı hangi kanalda?" ve "Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda?" diye merak ediyor. Peki Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...

ÖSTERDUNS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için galibiyet arayacak.

Türkiye saati ile 20:00'da Östersund kentindeki Jamtkraft Stadyumu'nda oynanacak olan maç, Kanal D kanalından canlı olarak izlenebilecek. Zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

2017-2018 sezonundaki ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Östersunds, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Östersunds, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Östersunds, evinde oynadığı son mata Sundsvall'ı 3-1 yendi.

Galatasaray, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Gyirmot'u 1-0 yendi.

GALATASARAY AVRUPA'DA SON DEPLASMAN GALİBİYETİNİ SCHALKE 04'E KARŞI ALDI

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Bundesliga ekibi Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmişti.

MUHTEMEL KADROLAR

Östersunds: Aly Keita, Tom Pettersson, S. Papagiannopoulos, Gabriel Somi, Mensiro, Ronald Mukiibi, Jamie Hopcutt, Curtis Edwards, Fouad Bachirou, Brwa Nouri ve Alhaji Gero

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis

VİKİNGLER BİZE KARŞI ÜSTÜN

Galatasaray'ın Östersunds ile oynayacağı maç, Türk ve İsveç takımları arasında oynanacak 23. karşılaşma olacak. İki ülke takımların arasında daha önce oynanan 22 maçın 8’ini Türk, 10’unu İsveç ekipleri kazanırken, 4 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Cimbom, İsveç temsilcileriyle oynadığı 5 müsabakadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

ASLAN MAÇA HAZIR

Slovakya'nın başkenti Bratislava’dan kalkan özel bir uçakla dün İsveç’in Östersunds şehrine geçen G.Saray’ı, bir grup taraftar karşıladı. Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, terminal içinde bulunan otobüslerle maç saatinin bekleneceği otele geçti. Sarı-Kırmızılı takım, mücadele öncesi son idmanını maçın oynanacağı Jamtkraft Arena’da gerçekleştirdi.

ROGRİGUES: "GALİBİYET İSTİYORUZ"

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında PAoK’tan transfer ettiği Garry Rodrigues, tamamen maça konsantre olduklarını söyledi: “Çok ciddi bir maç oynayacağız. Yapmamız gereken buradan galibiyetle dönmek. İyi bir hazırlık kampı geçirdik. Rakibimiz iyi bir durumda olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Tamamen maça konsantre olmuş durumdayız. Suni çime alışkın değiliz. Güzel bir şekilde konsantre olup galibiyetle ayrılmak istiyoruz.”

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