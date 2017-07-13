UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri için yapılacak kura çekilişi geldi çattı. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olacak.

Yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Türkiye saati ile 14:00'da başlayacak. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 27 Temmuz 2017 tarihinde, rövanşları ise 3 Ağustos 2017'de oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kura çekimi de yine İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekiminde gerçekleştirilecek. Yapılacak olan kura çekiminde, Şampiyonlar Ligine 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Türkiye saati ile 13:00'da başlayacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 25-26 Temmuz 2017 tarihlerinde ve rövanşları ise 1-2 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

şampiyonlar ligi kura çekimi

saat kaçta