Beşiktaş formalarına büyük ilgi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nın dün satışa sunulan yeni formalarına taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için yeni tasarlanan formaların satışına dün başlandığı hatırlatılarak, "Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi." denildi.

Kulüp, yeni sezon formalarına gösterilen ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.