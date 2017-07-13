Beşiktaş Marcelo'nun bonservisini açıkladı

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 Avro garanti, 500.000 Avro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Geçtiğimiz hafta Pepe gibi dev bir ismi renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar, “Defans hattı duvar gibi oldu” yorumları yapılırken Marcelo Guedes’i Lyon’a sattı... Geçtiğimiz sezon iki takımın Avrupa Ligi’nde oynadığı maçlardan sonra Brezilyalı savunmacıyı kafaya takan fransızlar, yaklaşık 1 ay önce ilk teması kurdu. 8 milyon Euro gibi bir rakamla Kartal’ın kapısını çalan Lyon yetkilileri, ‘Ret’ yanıtı alınca rotayı Manchester Cityli Mangala’ya kırdı... Ancak Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile teknik direktör Bruno Genesio’nın ısrarla üzerine Marcelo defteri yeniden açıldı...

BAŞKANLAR BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Önceki gün başkan Fikret Orman ile bir görüşme yapan Lyon Başkanı Aulas, Marcelo’yu tekrar istedi ve 7 milyon Euro’luk bir teklif yaptı... İlk etapta teklifi olumsuz yanıt veren Orman, paranın nakit ödenmesi halinde kabul edebileceğini söyledi. Aulas da bu öneriyi kabul etti ve transfer gerçekleşti.

5 MİLYON EURO KAR EDİLDİ

Marcelo'yu, Lyon’a gönderen Beşiktaş mali açıdan da önemli bir başarıya imza attı... Brezilyalı savunmacıyı geçtiğimiz sezon başında Almanya’nın Hannover 96 takımından 2 milyon euro’ya satın alan kartal, 7 milyon Euro gibi nakit parayla sattığı oyuncudan 5 milyon Euro kar etmiş oldu.

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