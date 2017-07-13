Trabzonspor, Edin Visca için Başakşehir'le anlaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Edin Visca'da mutlu sona çok yaklaştı.



Sporx'in haberine göre Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile Edin Visca'nın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Bordo-mavili ekip Visca karşılığında Medipol Başakşehir'e Yusuf Erdoğan'ı verip, bonservis bedeli olarak da 3,5 milyon euro civarında bir rakam ödeyecek.



İki ekip arasındaki ufak detayların da netleştirilmesinin ardından Trabzonspor'un Edin Visca transferini açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor'un gözdelerinden biri olan Edin Visca, kulübü Başakşehir'in yöneticilerine, "Ben artık yeni bir sayfa açmak istiyorum. Trabzonspor'un teklifi beni çok heyecanlandırdı. Size hiç sorun çıkarmadım, bir jest bekliyorum" mesajını vermişti.



EDIN VISCA KİMDİR?



DOĞUM TARİHİ: 17 Şubat 1990 (27 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Olovo / Yugoslavya

BOYU: 1,72 m

UYRUĞU: Boşnak

MEVKİ: Forvet - Sağ kanat

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 8 milyon €

2016-2017 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 43 maç, 10 gol, 13 asist

OYNADIĞI TAKIMLAR: Zeljeznicar, Başakşehir

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