İsveç basınından Östersunds-Galatasaray maçı yorumu

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Abc Nyheter: Östersunds Galatasaray'ı şok etti

Avrupa Ligi maçı Norveç'te de geniş yankı uyandırdı. Hem İsveç'in komşu ülkesi olması, hem de Martin Linnes'in sarı-kırmızılı ekipte forma giymesi gibi nedenlerle mücadeleyi yakından takip eden Norveç basınından Abc Nyheter "İsveç'in sürpriz ekibi, Linnesli Galatasaray'ı şok etti" ifadesine yer verdi.