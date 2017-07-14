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FUTBOL

İsveç basınından Östersunds-Galatasaray maçı yorumu

14 Temmuz 2017 Cuma, 10:29:06

  • 1 İsveç basınından Östersunds-Galatasaray maçı yorumu
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    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme turunda deplasmanda İsveç ekibi Östersunds takımına 2-0 mağlup olması, İsveç basınında geniş yankı buldu...

  • 2 İsveç basınından Östersunds-Galatasaray maçı yorumu
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    SVT Sport: Tudor artık tanıyordur

    Maçtan bir gün önceki basın toplantısında Tudor'un 'Kura çekilene kadar Östersunds'u tanımıyordum' sözlerine atıfta bulunan SVT Sport'ta 'Galatasaray Teknik Direktörü Tudor maçtan önce Östersunds'u tanımadığını söylemişti. Şimdi artık tanıyordur' ifadesi dikkat çekti.

     

  • 3 İsveç basınından Östersunds-Galatasaray maçı yorumu
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    Expressen: Cehenneme hoş geldin Galatasaray

    İsveç'in önde gelen gazetesinde Therese Strömberg imzasıyla yayınlanan maç analizinde sarı-kırmızılı taraftarlarla özdeşleşmiş 'Cehenneme hoşgeldin' sloganına atıfta bulunuldu: "Hava 9 derece. Yağmur var rüzgar var. Östersunds da yapması gereken her şeyi yaptı. Cehenneme hoş geldin Galatasaray".

  • 4 İsveç basınından Östersunds-Galatasaray maçı yorumu
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    Expressen: Cehenneme hoş geldin Galatasaray

    İsveç'in önde gelen gazetesinde Therese Strömberg imzasıyla yayınlanan maç analizinde sarı-kırmızılı taraftarlarla özdeşleşmiş 'Cehenneme hoşgeldin' sloganına atıfta bulunuldu: "Hava 9 derece. Yağmur var rüzgar var. Östersunds da yapması gereken her şeyi yaptı. Cehenneme hoş geldin Galatasaray".

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  • 5 İsveç basınından Östersunds-Galatasaray maçı yorumu
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    Östersunds-Posten: İmkansız denileni başardılar

    Östersunds-Posten'de maçın ardından coşku doruğa çıktı. 'Östersunds herkesin imkansız dediğini başardı, Galatasaray gibi bir devi yendi' ifadeleriyle uzun bir başlık atan yerel basının amiral yayın organı, sarı-kırmızılıların rakibi hafife alarak sahaya çıktığı, ev sahibi ekibin cesur oynadığı gibi yorumlara da yer verildi.

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