Marcelo Lyon'a imzayı attı

Beşiktaş'tan, Fransız ekibi Olimpique Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes, yeni kulübüne imzayı attı.

Siyah-beyazlıların son iki senede elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynayan Brezilyalı stoper, 7.5 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Lyon için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı.

Fransız takımının sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı imza törenine Beşiktaşlı taraftarlar da birçok yorum yaptı.

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