Sturm Graz ile Mladost Podgorica Twitter'ta atıştı

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi bugün gerçekleşen kurayla belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Hal böyle olunca iki takım da turu geçeceğini düşünmeye başladı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Avusturya temsilcisi Sturm Graz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Fenerbahçe oldu." paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım üzerine 1-0'lık skor avantajını elinde bulunduran Mladost Podgorica'dan cevap geldi. Sturm Graz'ın paylaşımını alıntılayan Mladost Twitter hesabı, Fenerbahçe'yi de etiketleyerek "Siz ancak 2093 yılında ayın 32'sinde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapabilirsiniz" Tweet'i attı.

İki takımın bu paylaşımları sarı-lacivertli taraftarları güldürdü.

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Fenerbahçe muhtemel rakipler

Sturm Graz

mladost podgorica