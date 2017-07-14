Gerard Deulofeu Barcelona'ya döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.

Barcelona altyapısında yetişmesinin ardından 2013'te Everton'a kiralanan İspanyol oyuncu, İngiliz temsilcisine 2015'te bonservisiyle verilmişti. İspanyol basını, geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Deulofeu'nun sözleşmesine belli bir miktar bonservis bedeli karşılığında geri alma maddesi koyduran ve bunu yürürlüğe sokan Barcelona'nın, Everton'a 12 milyon Euro ödediğini iddia etti.

Kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilen Deulofeu, Everton formasıyla 75 maçta 8 gole imza atmıştı.

YILDIZLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Öte yandan, aralarında Arda Turan, Lionel Messi, Neymar ve Gerard Pique'nin de bulunduğu 11 Barcelonalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçerek takım kafilesine katıldı.

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