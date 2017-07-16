Jeremain Lens Fenerbahçe'ye doğru! Sarı-lacivertliler Elif Elmas'ın da peşinde

Geçen sezon kiralık oynadığı F.bahçe’de kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Jeremain Lens’e, sunderland’in menajeri Simon Grayson’dan eleştiri geldi. Grayson, St. Johnstone’a 3-0 yenildikleri hazırlık maçında ilk devrenin sonunda oyundan aldığı hollandalı futbolcuyu hedef alıp “Konsantrasyon, arzu ve açlıkla ilgili eksikler var. bu formayı giymek istemeyen oyuncular varsa başka yerlere gidebilirler. Çalışmaya hazır olmayan oyuncularla birlikte olmak istemiyorum” dedi.

ELİF ELMAS GÜNDEMDE!

Finansal Fair Play nedeniyle transferde adımlarını temkinli atan ve şu an için oyuncu satmadan takviye yapamayan sarı-Lacivertliler, genç bir isme göz dikti.

Fenerbahçe, Makedonya’nın Rabotnicki takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha Elif Elmas’ı mercek altına aldı. Geçen sezon oynadığı 46 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 8 de asist yapan genç yetenek, uygun şartların oluşması halinde kadroya katılacak.

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