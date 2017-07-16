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FUTBOL

Ünal Aysal, yönetimi Sneijder'la ilgili eleştirdi!

16 Temmuz 2017 Pazar, 10:56:42

  • 1 Ünal Aysal, yönetimi Sneijder'la ilgili eleştirdi!
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    Galatasaray'a Wesley Sneijder'ı getiren eski başkanlardan Ünal Aysal, ayrılığı değerlendirdi.

  • 2 Ünal Aysal, yönetimi Sneijder'la ilgili eleştirdi!
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    Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'a büyük başarılar yaratan eski başkanlardan Ünal Aysal, Sneijder'ın gidişi sonrasında Dursun Özbek yönetimini eleştirdi.

  • 3 Ünal Aysal, yönetimi Sneijder'la ilgili eleştirdi!
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    Bunun vefasızlık örneği olduğunun altını çizen Ünal Aysal, şunları söyledi:

  • 4 Ünal Aysal, yönetimi Sneijder'la ilgili eleştirdi!
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    "Oyuncular kulüplerin en önemli yatırımlarıdır. Onları kazanmak ve onları kulübe faydalı hale getirebilmek, muhakkak ki en ufak sorun çıktığında onları harcayıp göndermekten daha zordur."

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  • 5 Ünal Aysal, yönetimi Sneijder'la ilgili eleştirdi!
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    "Yönetim, bu kararı ile görünen o ki en pahalı ve en kolay yolu seçmiştir."

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