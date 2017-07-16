Galatasaray'da Feghouli için geri sayım başladı

Sağ beki Mariano’yla güçlendiren Dursun Özbek yönetimi, sağ açığa da Sofiane Feghouli’yi monte etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, bir süredir görüşme halinde oldukları 27 yaşındaki Cezayirli yıldızın kulübü West Ham’la büyük ölçüde anlaşan yönetim, Feghouli’yle de son pazarlıkları yapıyor. Yönetim, bu oyuncunun transferini de bir hafta içinde bitirmeyi planlıyor.



BEN ARFA KADRO DIŞI

Adı uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe’yle de anılan Hatem Ben Arfa, PSG’nin 10 günlük Amerika kampına dahil edilmedi. Yeni sezon öncesi teknik direktör Unai Emery’nin kendisini kadroda düşünmemesi üzerine Fransız yıldız, takım arayışlarına başladı. Kadroya alınmamasına sosyal medya üzerinden tepki gösteren 30 yaşındaki oyuncu, Martin Luther King’in “Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerde adalete yönelik tepkidir” sözünü paylaşmayı da ihmal etmedi.

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