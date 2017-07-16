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Senegal Stadyum çöktü
FUTBOL

Senegal'de stadyumda çökme meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybederken 49 kişi yaralandı

Afrika'da stadyumda çökme meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybederken 49 kişi yaralandı

Senegal'in başkenti Dakar'da lig kupası finalinde stadyumda çökme yaşandı. 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi

16 Temmuz 2017 Pazar, 12:36:12 Güncelleme: 12:39:33

Senegal'in başkenti Dakar'daki Demba Diop Stadyumu'nda Stade de Mbour ile Union Sportive Ouakam, kupa finalinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın kazananı 2-1'lik skorla ilk uzatma devresinde golü bulan Mbour olurken ezeli rakip taraftarları arasında olaylar çıktı.

Güvenlik güçlerinin olayları yatıştırmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi. Bu sırada yaşanan kargaşada bir duvarda çökme meydana geldi. Yerel haber ajansı APS'nin bildirdiğine göre ambulanslar olay yerine kısa sürede geldi.

Görgü tanığı Cheikh Mapa Diop, AFP'ye verdiği röportajda "Duvarın düştüğü ilk an, birilerinin hayatını kaybettiğini anlamıştım. Çünkü direkt olarak insanların üzerine düştü, çok kişi altında kaldı." ifadelerini kullandı.

Çıkan olaylar sonunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, en az 49 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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