FUTBOL
Sneijder gerçekleri
Galatasaray'da Sneijder gerçekleri
16 Temmuz 2017 Pazar, 12:47:03 | Güncelleme: 13:09:24
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Üç taraf da mayıs ayında ayrılık kararında uzlaşıyor.
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Ancak vedalaşma tabii ki kolay olmadı ve Sneijder, 2 ay gecikmeli de olsa Galatasaray'dan ayrıldı.
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Tudor, Sneijder ve yönetimin her birinin kendilerine haklı gerekçeleri bulunuyor.
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Hürriyet'in haberine göre Igor Tudor, birçok ortamda Sneijder'ın neden gitmesi gerektiğini anlatıyordu.
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İŞTE O GERÇEKLER:
"Wesley Sneijder'ın yeteneklerine, karakterine ve kariyerine saygım var."
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"Ancak benim aldığım bu kararın gerekçeleri saha içiyle değil, daha çok saha dışıyla alakalı."
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"Sneijder, saha dışında tüm sistemi, kendi isteği ve koşullarına göre ayarlamaya, dizayn etmeye çalışıyor."
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"Böyle bir şey kesinlikle olamaz ve kabul edilemez."
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"Galatasaray gibi büyük bir kulüp de buna müsaade etmez."
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"Sneijder, takım içindeki disipline büyük zarar veriyor."
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"Biz bu mantaliteyle bir düzen kuramayız. Kendisi hep bir başkaldırış halinde.''
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Hırvat teknik adamın ortaya koyduğu gerekçelere karşın Sneijder'ın da kendi ayrılık sebepleri vardı.
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Hollandalı yıldız, Igor Tudor ile çalışmak istemiyordu.
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Çünkü Tudor'un antrenmanlardaki ağır çalışma temposundan son derece rahatsızdı. Bu nedenle daha ilk günden Hırvat teknik adamla yıldızı hiç barışmadı.
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Galatasaray yönetiminin Tudor ile devam etme eğilimini gören Sneijder da artık Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koydu.
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Nitekim 29 Mayıs'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan sonra sarı kırmızılı yönetime ayrılabileceğini bildirdi ve menajeri Guido Albers ile görüşmelere başlanmasını talep etti.
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SNEIJDER'DAN SON DAKİKA HAMLESİ
Mayıstaki uzlaşmaya göre Galatasaray, Sneijder'a alacaklarını ödeyip bonservisi verecekti.
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Sneijder da 2017-18 sezonunda alacağı 4.5 milyon Euro'dan vazgeçecekti.
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Ama Hollandalı, ABD ve İtalya'dan istediği teklifler alamayınca, 4.5 milyonu da istedi. Yönetim de daha önce kesilen 2.7 milyon Euro para cezası kozunu sürdü.
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10 günlük satrançta yönetim, "Ya Florya'da çalışıp, 1 yılını tamamlarsın ya da 2 milyon Euro'ya yakın alacaklarını ve menajerinin ödemelerini yapar, bonservisini veririz" dedi.
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Sneijder ise, "Kalıyorum" diyerek ve sosyal medyadan taraftar desteğiyle de yönetimi sıkıştırmayı planladı. Yönetim ise "Karar senin" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Sneijder şartları kabul edip ayrıldı.