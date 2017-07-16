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FUTBOL

Sneijder gerçekleri

Galatasaray'da Sneijder gerçekleri

16 Temmuz 2017 Pazar, 12:47:03

  • 1 Galatasaray'da Sneijder gerçekleri
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    Üç taraf da mayıs ayında ayrılık kararında uzlaşıyor.

  • 2 Galatasaray'da Sneijder gerçekleri
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    Ancak vedalaşma tabii ki kolay olmadı ve Sneijder, 2 ay gecikmeli de olsa Galatasaray'dan ayrıldı.

  • 3 Galatasaray'da Sneijder gerçekleri
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    Tudor, Sneijder ve yönetimin her birinin kendilerine haklı gerekçeleri bulunuyor.

  • 4 Galatasaray'da Sneijder gerçekleri
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    Hürriyet'in haberine göre Igor Tudor, birçok ortamda Sneijder'ın neden gitmesi gerektiğini anlatıyordu.

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  • 5 Galatasaray'da Sneijder gerçekleri
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    İŞTE O GERÇEKLER:

    "Wesley Sneijder'ın yeteneklerine, karakterine ve kariyerine saygım var."

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