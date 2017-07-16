Fenerbahçe, Östersunds'dan Saman Ghoddos'u transfer etmek istiyor (Saman Ghoddos kimdir?)

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren ve bugüne kadar Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de merkez santrfor arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Östersunds'un en dikkat çeken ismi Saman Ghoddos'u gündemine aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Galatasaray maçında 1 gol 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Ghoddos'u çok beğendi.

Kocaman’ın, yönetimden bu futbolcunun durumunun sorulmasını istediği öğrenildi. Kanarya’nın kurmaylarının da 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Ferhat Çiftçi ile masaya oturduğu bildirildi.

Forvet araksında, kanatlarda ve santrfor bölgesinde görev yapabilen genç futbolcu, son dönemin yeni yıldız adayları arasında gösteriliyor. Hızı, güçlü yapısı ve tekniğiyle dikkatleri çeken Ghoddos, aynı zamanda İsveç Milli Takımı’nın aday kadrosunda da yer alıyor.

Ghoddos’un, Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamaya oldukça sıcak baktığı öğrenilirken, kesin alınması yönünde bir rapor çıkması durumunda, kulübüyle de pazarlıkların hemen başlaması bekleniyor.

SAMAN GHODDOS KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 6 Eylül 1993 (23 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Malmö / İsveç

BOYU: 1,77 m

UYRUĞU: İsveç

MEVKİ: Santrfor

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 900 bin €

2016-2017 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 12 maç 3 gol 6 asist 6 sarı asist

OYNADIĞI TAKIMLAR: Bunkeflo, Trelleborgs FF, Syrianska FC, Östersunds

fenerbahçe

Saman Ghoddos

Östersunds - Galatasaray

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