Trabzonspor'un Macaristan kampı sona erdi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristanda yaptığı 15 günlük kamp çalışmasını tamamladı.



Hazırlık maçında dün Macaristanın ikinci lig ekiplerinden MTK Budapeşte takımına 2-1 yenilen bordo-mavililer, başkent Budapeştenin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.



Karadeniz ekibi, aerobik koşu yaptığı antrenmanla hazırlıklarının Macaristan bölümü sona erdi. Kulüp Başkanı Muharrem Usta da antrenmanı izledi.



İKİNCİ KAMP SLOVAKYA'DA

Macaristan kampını tamamlayan bordo-mavililerde futbolculara 2 gün izin verildi.



Antrenmanın ardından futbolcuların bir bölümü Türkiye'ye dönerken bir bölümü de ülkelerine gitti.



Trabzonspor, 19 Temmuz Çarşamba günü Slovakyanın Samorin kasabasında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

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