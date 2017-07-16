Galatasaray Imbula'yla anlaştı (Imbula kimdir?)

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Stoke City'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Imbula ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, defansif orta saha olarak görev yapan Imbula ile 1 milyon 600 bin euro karşılığında el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun kiralanması konusunda Stoke City ile görüşmelerini sürdürüyor.

İstanbul'da yapılan görüşmelerde Imbula cephesinde herhangi bir sorun yaşanmazken, İngiliz kulübüyle uzun süredir devam eden pazarlıkların sonuçlanması ve Imbula'nın kiralanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Stoke City ile 15 maça çıkan Imbula, 2 sarı kart gördü.

IMBULA KİMDİR?

Tam ismi: Gilbert Imbula Wanga

Doğum tarihi: 12 Eylül 1992

Doğduğu yer: Vilvoorde / Belcika

Yaş: 24

Boyu: 1,86 m

Uyruğu: Fransa / Belçika

Mevki: Orta saha - Önlibero

Ayak: Sol

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021

Oynadığı takımlar: Guingamp, Marsilya, Porto, Stoke

Güncel piyasa değeri: 12 milyon euro

Son sezon performansı: Premier Lig'de 12 maç

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