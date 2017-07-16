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Giannelli Imbula
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Galatasaray Imbula'yla anlaştı (Imbula kimdir?)

Galatasaray Imbula'yla anlaştı

Galatasaray, Stoke City'den Fransız orta saha Giannelli Imbula ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüple kiralama için görüşmeler sürüyor (NTV Spor)

16 Temmuz 2017 Pazar, 19:14:13 Güncelleme: 19:48:36

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Stoke City'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Imbula ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, defansif orta saha olarak görev yapan Imbula ile 1 milyon 600 bin euro karşılığında el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun kiralanması konusunda Stoke City ile görüşmelerini sürdürüyor.

İstanbul'da yapılan görüşmelerde Imbula cephesinde herhangi bir sorun yaşanmazken, İngiliz kulübüyle uzun süredir devam eden pazarlıkların sonuçlanması ve Imbula'nın kiralanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Stoke City ile 15 maça çıkan Imbula, 2 sarı kart gördü.

IMBULA KİMDİR?
Tam ismi: Gilbert Imbula Wanga
Doğum tarihi: 12 Eylül 1992
Doğduğu yer: Vilvoorde / Belcika
Yaş: 24
Boyu: 1,86 m
Uyruğu: Fransa / Belçika
Mevki: Orta saha - Önlibero
Ayak: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021
Oynadığı takımlar: Guingamp, Marsilya, Porto, Stoke
Güncel piyasa değeri: 12 milyon euro
Son sezon performansı: Premier Lig'de 12 maç

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YORUMLAR 10
  • Misafir 2 dakika önce
    fransiz yildiz ddddddd
  • Misafir 35 dakika önce
    gelmesi çok zor bi futbolcu
  • Misafir 36 dakika önce
    Hoca bakın hoca
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