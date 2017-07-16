Beşiktaş: 3 - Fortuna Sittard: 3

Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Dissard'ı konuk etti.

Siyah-beyazlılar sahaya şu 11'le çıktı:

Utku, Beck, Mitrovic, Necip, Atınç, Caner Erkin, Tolgay, Sedat Şahintürk, Babel, Aras, Mustafa Pektemek.

Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın gollerini 26. dakikada Sedat Şahintürk, 66. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada frikikten Caner Erkin'den geldi. Hollanda ekibinin sayıları ise 28. dakikada Semedo, 63. dakikada Vidigal ve 86. dakikada Smetts'ten geldi.

Geçen sezonun büyük kısmını sakatlıkla geçiren Caner Erkin, sezonun ilk maçına golle başladı.

Beşiktaş Fortuna Sittard

Beşiktaş hazırlık maçı