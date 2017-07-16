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Kasımpaşa
FUTBOL

Kasımpaşa: 6 - Eyüpspor: 0

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Eyüpspor'u 6-0 mağlup etti

16 Temmuz 2017 Pazar, 20:45:28 Güncelleme: 20:47:15

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Tesisleri'nde Eyüpspor ile karşılaştı. Paşa mücadeleyi 6-0 kazandı.

KASIMPAŞA: 6 - EYÜPSPOR: 0
SAHA: Kasımpaşa Spor Tesisleri
KASIMPAŞA: Eray Birniçan (60' Kadem Yaşar), Onur Ural (45'Popov), Veysel Sarı (Burak Turan), Ben Youssef (60' Mert Kula), Hasan Bilal(45' Veigneau), Loret Sadiku (60' Sadiku), Hakan Demir (45' Abdullah), Arda Kaya (45' Eduok), Markus Neumayr (45' Pavelka), Trezeguet (68' Ali Göçmen), Adem Büyük (60' Rangel)
EYÜPSPOR: Burak Kapan, Murat Yıldırım, Ahmet Deveret, Naci Bayraktaroğlu, Doğukan Bad, Bilal Gülden, Atakan Arslan, Berkan Turan, Gökhan Demir, Mehmet Tosun, Sinan Pekesen
GOLLER: 28' Ben Youssef, 32' Trezeguet(P), 43' Hasan Bilal, 50' Adem Büyük, 54' Trezeguet, 65' Mert Kula (Kasımpaşa)

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