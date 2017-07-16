Kasımpaşa: 6 - Eyüpspor: 0

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Tesisleri'nde Eyüpspor ile karşılaştı. Paşa mücadeleyi 6-0 kazandı.



KASIMPAŞA: 6 - EYÜPSPOR: 0

SAHA: Kasımpaşa Spor Tesisleri

KASIMPAŞA: Eray Birniçan (60' Kadem Yaşar), Onur Ural (45'Popov), Veysel Sarı (Burak Turan), Ben Youssef (60' Mert Kula), Hasan Bilal(45' Veigneau), Loret Sadiku (60' Sadiku), Hakan Demir (45' Abdullah), Arda Kaya (45' Eduok), Markus Neumayr (45' Pavelka), Trezeguet (68' Ali Göçmen), Adem Büyük (60' Rangel)

EYÜPSPOR: Burak Kapan, Murat Yıldırım, Ahmet Deveret, Naci Bayraktaroğlu, Doğukan Bad, Bilal Gülden, Atakan Arslan, Berkan Turan, Gökhan Demir, Mehmet Tosun, Sinan Pekesen

GOLLER: 28' Ben Youssef, 32' Trezeguet(P), 43' Hasan Bilal, 50' Adem Büyük, 54' Trezeguet, 65' Mert Kula (Kasımpaşa)

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