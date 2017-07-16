Göztepe: 1 - Zürich: 6

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, İsviçre takımlarından Zürich ile karşılaştı.

Liechtentein´ın Ruggell kentinde oynanan müsabakaya Günay, Tanju, Fethi, Schwechlen, Canberk, Segbefia, Ngando, Murat, Halil, Tayfur ve Jahovic on biri ile çıkan Göz-Göz, henüz 5. dakikada Frey´in penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Raphael maçın 17. ve 35. dakikasında attığı gollerle skoru 3-0´a getirirken, 45´te Kone ilk yarının sonucunu belirledi: 4-0.

İkinci yarıda daha fazla hücuma yönelen Göztepe, 54. dakikada yeni transferi Ngando´nun golüyle farkı 3´e indirdi: 4-1. Ancak son dakikalarda yine oyun üstünlüğünü ele geçiren Zürich, 83´te Dzengis, 90´da Raphel´in sayılarıyla mücadeleden 6-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Andre Castro ikinci yarıda oyuna dahil olurken; Rotman, Selçuk, Ghillas ve Scarione ise maç kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımı bu maçta da yalnız bırakmadı.

Göztepe, ikinci hazırlık müsabakasında perşembe günü İtalya Serie A takımlarından Genoa ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe Zürich

Göztepe hazırlık maçı