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Selahattin Aydoğdu
FUTBOL

Fatih Terim'i tehdit eden Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

Fatih Terim'le kavga eden Selahattin Aydoğdu, yaptığı açıklamalar sonrası basın yoluyla hakaret ve tehdit nedeniyle gözaltına alındı

16 Temmuz 2017 Pazar, 23:11:05 Güncelleme: 23:24:56

Çeşme Alaçatı'da Fatih Terim ile kavga eden Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu Fatih Terim'in şikayeti üzerine gözaltına alındı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Çeşme Emniyeti'ne götürülen Aydoğdu hakkındaki suçlama ise basın yoluyla hakaret ve tehdit.

 

  • Selahattin Aydoğdu Fatih Terim
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YORUMLAR 12
  • Misafir 7 dakika önce
    İnşallah artık anlarsınız neden ADALET için yürüdüler.
  • Misafir 13 dakika önce
    Harbi Adanalıymış Selahattin abimiz!
  • Misafir 20 dakika önce
    Allah'a havale ediyoruz bütün bu adaletsizlikleri
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