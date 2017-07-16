Fatih Terim'i tehdit eden Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

Çeşme Alaçatı'da Fatih Terim ile kavga eden Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu Fatih Terim'in şikayeti üzerine gözaltına alındı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Çeşme Emniyeti'ne götürülen Aydoğdu hakkındaki suçlama ise basın yoluyla hakaret ve tehdit.
- Selahattin Aydoğdu Fatih Terim
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YORUMLAR 12
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Misafir 7 dakika önceİnşallah artık anlarsınız neden ADALET için yürüdüler.00
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Misafir 13 dakika önceHarbi Adanalıymış Selahattin abimiz!00
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Misafir 20 dakika önceAllah'a havale ediyoruz bütün bu adaletsizlikleri30