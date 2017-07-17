Alper Potuk, Aykut Kocaman'ın ilk tespitini açıkladı

F.Bahçe’deki 5. sezonunu geçiren Alper Potuk, Aykut Kocaman önderliğinde yapılan çalışmaların oldukça iyi geçtiğini söyledi. Samandıra’dan itibaren çok sıkı antrenmanlar yaptıklarını ifade eden Alper, yaşanacak değişimi ise şöyle anlattı:

‘TARAFTARI ÇOK İYİ BİR TAKIM BEKLİYOR’

“Kolay değil. Geçen sene biz bekleyen takımdık. Bu sene hocamızın gelişiyle önde basan takım olduk. Buna alışmaya çalışıyoruz. İlk yarıda da zaten bunu çok iyi uyguladık. Yorgunluk da olmuştur, her gün çift antrenman yapıyoruz. Fakat her gün daha iyiye gidiyoruz. F.Bahçe taraftarını gerçekten çok iyi bir takım bekliyor bu sene.”

‘BU SENE ÇOK GÜZEL OLACAK’

Kocaman’ın farkını hissettirdiğini söyleyen Alper, deneyimli hocanın yaptığı ilk tespiti de anlattı. 26 yaşındaki oyuncu, “Hocamız ilk geldiğinde Samandıra’ya, idman başlamadan takım toplandığında çevresinde biz biraz geniş duruyorduk. “İşte sizin sıkıntınız bu. Hep birbirinizden kopuk ve geniş duruyorsunuz, bu sene böyle bir şey olmayacak” dedi ve bizi kendine doğru yaklaştırdı. Onun üzerinden yola devam ediyoruz. Bu sene çok daha güzel şeyler olacak” şeklinde konuştu.

Alper Potuk fenerbahçe