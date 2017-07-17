Şenol Güneş santrfor istedi

Transfer dönemine sessiz başlayan ancak son 10 günde gelen ve giden oyuncularla hareket kazanan Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in golcü isteği tavan yaptı...

Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; tecrübeli teknik adam, başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede acilen santrfor alınmasını, stoper ve kanat oyuncu transferlerini ise bekleyebileceğini söyledi... 1 ay sonra ligin başlayacağını Orman’a hatırlatan Güneş’in, “Aboubakar transferi bir sonuca varmadı... Diğer ilgilendiğimiz adaylarla ilgili de bir gelişme yok... Çin’den sonra İspanya’da yapacağımız kampta oynayacağımız hazırlık maçlarına kadar bu işin bitmesi gerekiyor... Geçen sezon da transferleri geç yaptık ve sorunlar yaşadık. Bu kez aynı şeyi yaşamayalım” dediği öğrenildi.

‘KAMPA YETİŞMEYEBİLİR’

Başkan Fikret Orman’ın ise çalışmaları sürdürdüklerini belirtip “Transfer komitesindeki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor... Biz de en kısa sürede bu işe bitirmek istiyoruz. Ancak 23 Temmuz’da başlayacak İspanya kampına kadar golcü transferi yetişir mi bilemiyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak” ifadelerini kullandığı bildirildi...

GIGNAC'TAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş, Gignac için kulübü Tigres ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Meksika ekibi Siyah-Beyazlılar’ın teklifine olumsuz yanıt verdi. Kartal’ın 4 milyon Euro’luk teklifini geri çeviren Tigres, Gignac için farklı kulüplerden daha yüksek teklifler olduğunu belirtti. Bu gelişme üzerine Vincent Aboubakar ve Fiorentina’dan Khouma Babacar için temaslarını yoğunlaştırmayı planlayan yönetim, forvet transferini kısa süre içinde tamamlamayı düşünüyor. Aboubakar veya Babacar’ı bonservisi ile transfer etmek isteyen Siyah Beyazlılar, bu hafta içinde net sonuçlar almaya çalışacak.

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