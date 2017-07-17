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FUTBOL

Galatasaray'da Tudor gönderilecek mi?

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:23:43

  • 1 Galatasaray'da Tudor gönderilecek mi?
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    Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; büyük umutlarla başladığı yeni sezonun ilk resmi maçında zayıf rakibi Östersunds’a 2-0 yenilerek büyük şok yaşayan G.Saray’da teknik direktör İgor Tudor’un kredisi şimdiden tükendi.

     

  • 2 Galatasaray'da Tudor gönderilecek mi?
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    İsveç ekibiyle perşembe günü TT Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya ‘Tudor’un kader maçı’ olarak bakan Özbek yönetimi, şimdiden B planı için kolları sıvadı.

     

  • 3 Galatasaray'da Tudor gönderilecek mi?
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    Östersunds’a elenilmesi halinde bunu taraftarlara açıklayamayacaklarını düşünen ve camia içerisinde büyük deprem yaşanacağını bilen Sarı-Kırmızılı kurmayların, olası bir kötü sonuçta teknik direktör İgor Tudor’la derhal yollarını ayıracağı öğrenildi.

     

  • 4 Galatasaray'da Tudor gönderilecek mi?
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    Böyle bir duruma ise hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetimin, yeni hoca arayışlarına da şimdiden başladıkları bildirildi.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Galatasaray'da Tudor gönderilecek mi?
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    EN BÜYÜK ADAY MIRCEA LUCESCU
    Geçtiğimiz sezon Jan Olde Riekerink’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildiğinde Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük destek gören Hırvat teknik adam, Östersunds yenilgisi ve Sneijder’la yaşadığı sorun nedeniyle istenmeyen adam oldu.

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