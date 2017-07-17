Imbula Galatasaray'a çok yakın

Habertürk Spor'un haberine göre; kadrosuna Belhanda, Gomis, Maicon ve Mariano’yu katan Galatasaray, ön libero transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Giannelli İmbula’yla prensip anlaşmasına vardı. Fransız yıldızın menajerini dün akşam saatlerinde İstanbul’a getiren Cimbom, 1.6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Özbek yönetimi, İmbula’nın kulübü Stoke City ile pazarlık masasına oturdu. Yüksek bir kiralama ücreti talep eden İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlık yapan G.Saraylı idarecilerin anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Aslan’la her konuda anlaşan İmbula’nın da Sarı-Kırmızılılar’a gitmek için kulübüne baskı yaptığı ifade edildi.

ALTERNATİF FELLAINI VE FERNANDO

İmbula transferinde pürüz çıkması halinde ise G.Saray’ın B planı hazır... Sarı-Kırmızılılar’ın, alternatif olarak M.United’ın dünyaca ünlü Belçikalı orta sahası Marouane Fellaini ile M.City’nin Brezilyalı yıldızı Fernando’yu gündemine aldığı öğrenildi. 30 yaşındaki Fellaini için Kırmızı Şeytanlar’la ilk temasın kurulduğu belirtilirken, yine 30 yaşındaki Fernando konusunda da İmbula transferinin sonucuna göre somut adımlar atılacağı kaydedildi. 1.94’lük Fellaini, orta alanda hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor. Fernando ise daha çok defansif yetenekleriyle tanınıyor.

STRINIC İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Sağ beke Mariano’yu alan G.Saray, sol taraf için de giri-şimlerini hızlandırdı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Östersunds maçında performansı beğenilmeyen Lionel Carole’ün yerine daha önce de gündeme gelen İvan Strinic’in transferi için kolları sıvadı. Teknik direktör İgor Tudor’un da Napoli forması giyen vatandaşını çok istediği ve yıldız oyuncu için 3 milyon Euro’nun gözden çıkarıldığı kaydedildi.

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