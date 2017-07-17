Muslera gidiyor mu? - Galatasaray'dan Muslera açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Muslera için gelecek tekliflere kapalı olduklarını söyledi.

Bu sezon kadrosunda büyük bir değişim yaşayan Galatasaray'da Fernando Muslera'ya Avrupa'nın bir çok kulübünden teklif geldiği iddiası kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Özellikle İtalyan basınında Napoli'nin Muslera'ya teklif götürdüğü yazılmıştı. Podolski, Bruma, Sneijder gibi önemli oyuncular ile yolları ayıran Galatasaray'da Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Ancak Galatasaray yönetimi, Uruguaylı kaleciyi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Başkan Dursun Özbek, Muslera'nın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu, satılmasının düşünülmediğini yakın çevresine aktardı.

Özbek, başarılı kaleci için gelecek tekliflere kapalı olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan bu tarz haberlerin asılsız olduğunu belirten bazıyöneticilerin, “Muslera’yla sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladık. Kariyerini burada noktalaması adına girişimlerimiz var. Ayrılık söz konusu bile değil” dedikleri öğrenildi.

Fernando Muslera'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı kulüpten 3 milyon 575 bin Euro kazanacak.

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