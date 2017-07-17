Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2'nci kamp dönemini İsviçre'nin Lozan şehrinde sürdüren Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını Lozan'da sürdüren Fenerbahçe, İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü TSI 21.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımını haberturk.com'dan takip edebilirsiniz...

Kamp için İsviçre’de bulunan Fenerbahçe, dün yaptığı çift idmanla çalışmalarını sürdürdü. Sabah idmanında salonda denge ve kontrol çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Aakşam ise çalışmalarını sahada sürdüren Sarı-Lacivertliler, 4. hazırlık maçını bugün oynayacak . Kanarya, alpler Futbol Festivali kap samında La Liga ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE MARSİLYA'YA YENİLDİ

Fenerbahçe Futbol Takımı, İsviçre'nin Lozan şehrinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında Fransa'nın Olympique Marsilya ekibiyle oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

KAMENİ İLK MAÇINA MARSİLYA KARŞISINDA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin La Liga ekibi Malaga'dan transfer ettiği Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, Marsilya karşısında Fenerbahçe formasını ilk kez giydi. Diğer yeni transferler Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Fenerbahçe, daha önce Sporting Lizbon'a da 2-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Dirar atmıştı.

FENERBAHÇE'NİN SON RAKİBİ MONACO

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaşacağı diğer rakibise Ligue 1 şampiyonu Monaco olacak.



Bugün Athletic Bilbao ile oynayacak sarı-lacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba da Monaco ile karşılaşacak.



Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı ise 27 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu olacak.

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