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Mariano sağlık kontrolü
FUTBOL

Mariano sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın sözleşme imzalaması beklenen Mariano sağlık kontrolünden geçti

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:28:12 Güncelleme: 11:56:33

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Mariano, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mariano Ferreira Filho'nun Bahçelievler Medical Park hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, Mariano için bugün saat 14.30'da kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği duyuruldu.

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