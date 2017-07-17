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Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa formayı giydi

Diego Costa, Atletico Madrid formasını giydi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Diego Costa, Atletico Madrid formasıyla Instagram yayını yaptı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:56:58 Güncelleme: 12:59:37

Diego Costa'nın Chelsea'de kalacağını düşünen varsa, bu görüntülerden sonra fikri değişecek.

Goal'de yer alan habere göre; Antonio Conte'nin kadrosunda düşünmediği Brezilya asıllı İspanyol yıldızın Atletico Madrid'e dönmesi bekleniyor. Fakat İspanyol ekibinin transfer yasağı nedeniyle Costa'yı en azından Ocak ayına kadar oynatması mümkün değil. Bu noktada devreye giren Beşiktaş, golcü oyuncuyu devre arasına dek kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor.

Chelsea'nin sezon öncesi kampına davet edilmeyen Costa, arkadaşlarıyla düzenlediği bir partide Atletico Madrid formasını sırtına geçirdi ve bu anları Instagram hesabından canlı yayınladı.

28 yaşındaki oyuncunun yayın esnasında "Conte'ye benim için sarılın" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Diego Costa 2016-17 sezonunda Chelsea formasıyla çıktığı 42 maçta 22 gol attı.

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