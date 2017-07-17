Galatasaray - Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Bilet fiyatları ne kadar?

İsveç ekibi Östersunds ile oynadığı ilk kaşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Galatasaray, Östersunds ile rövanş maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kapsamında oynanacak maçın tarihi merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Östersunds rövanş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

GALATASARAY - ÖSTERSUNDS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanş karşılaşmasını Türk Telekom Arena'da oynayacak. Galatasaray'ın Östersunds ile yapacağı rövanş maçı, 20 Temmuz'da saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele D Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve bu nedenle Avrupa Ligi'nde grup aşamasına gelebilmek için 3 takımı saf dışı bırakması gereken Galatasaray, 2. ön eleme ilk maçında Östersunds'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın rövanş maçında turu atlayabilmesi için üç farklı kazanması gerekiyor.

Karşılaşmayı Galatasaray'ın 2-0 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Üç farklı Galatasaray galibiyetlerinde temsilcimiz turu geçen taraf olacak. Östersunds'un bir gol bulması halinde temsilcimize 4 gol gerekecek. Turu geçen takımın belli övanş maçını taraftarlar şimdiden merakla bekliyor.

GALATASRAY - ÖSTERSUNDS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında 20 Temmuz 2017 günü Östersunds'u ağırlayacak. 20:30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig Çağrı Merkezi'nden satışa sunulacak.

Bilet satışları, 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 14:00’te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup 18 Temmuz 2017 Salı günü saat 11:00’de genel satışa sunulacak. Kağıt bilet satışı olmayıp, sadece Passolig kartlar geçerli olacak.

Çiftlere özel Vip tribününde yüzde 50 indirimli bilet satışı yapılacak. İndirimli bilet satışları Beyoğlu GS Store, TT Stadyumu Aslanlı Yol ve VİP kombine ofisinden yapılacak.