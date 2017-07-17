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Anderson Talisca sağlık kontrolü
FUTBOL

Talisca sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlıklarına geç katılan Anderson Talica, bugün sağlık kontrolünden geçti

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:38:11 Güncelleme: 17:28:23

Süper Lig'de geçen sezonun sona ermesinin ardından ülkesi Brezilya'ya giden ve izinden geç dönen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı oyuncu, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Talisca'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapılmasıyla tamamlandı.

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