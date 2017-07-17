Talisca sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig'de geçen sezonun sona ermesinin ardından ülkesi Brezilya'ya giden ve izinden geç dönen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı oyuncu, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Talisca'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapılmasıyla tamamlandı.

Anderson Talisca

beşiktaş