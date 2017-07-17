UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Levski Sofia - Hajduk Split karşılaşmasını yönetecek.



Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Georgi Asparuhov Stadyumu'nda 20 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.



MIDTJYLLAND - FERENCVAROS MAÇI ALPER ULUSOY'UN

FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Midtjylland - Ferencvaros karşılaşmasını yönetecek.



Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da 20 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.









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