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Göztepe, Yoan Gouffran transferini Game of Thrones'la duyurdu

Süper Lig'e geri dönen Göztepe, Newcastle United'tan transfer ettiği Yoan Gouffran'ı son yılların popüler dizisi Game of Thrones'un tahtıyla duyurdu

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:34:07 Güncelleme: 18:43:49

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Newcastle United'da forma giyen Fransız sol kanat oyuncusu Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Fransız oyuncunun transferini duyurmak için ilginç bir yol izledi. Sarı-kırmızılılar, 7. sezonunun ilk bölümü Türkiye'de bugün yayınlanan ve sosyal medyada gündem olan Game of Thrones dizisinin meşhur taht görselini kullandı.

Tahta oturmuş bir Gouffran görselinin altında yine dizinin meşhur sloganlarından yola çıkılarak "Gouffran burada" anlamıan gelen "Gouffran is here" yazıldı. Kulübün resmi internet sitesinde ise  31 yaşındaki oyuncunun futbol kariyerine Fransa'nın Caen takımında başladıktan sonra Bordeaux ve İngiltere'de Newcastle United formaları giydiği belirtildi.

İki yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun, Avusturya kampına katılmak üzere İzmir'den ayrıldığı kaydedildi.

Fransa'nın ünlü L'Equipe gazetesi de Göztepe'nin bu Tweet'ini paylaştı.

  • göztepe
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