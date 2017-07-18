Fatih Altaylı: Tudor’dan cacık olmaz

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- Fatih Bey, konu çok ama isterseniz bugün daha çok Galatasaray’ı konuşalım. Çünkü Östersunds maçından bu yana spor kamuoyunun gündeminde sadece Sarı-Kırmızılılar var. Hemen soralım, Galatasaray turu geçer mi?

- Biz bu takımın neleri geçtiğini, kimleri elediğini gördük. Galatasaray her şeyi yapabilir. Hatırla 1988 yılını. Neuchatel ile İsviçre’de oynuyoruz. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli. Sahaya bölücüler girdi, o oldu, bu oldu, hakem adilik yaptı 3-0’la döndük İstanbul’a. Üstelik de Neuchatel, Östersunds’tan kat kat üstün takım. Uçaktan nasıl indik? Elimizle 5 işareti yaparak. Çünkü o günün Galatasaray’ı, Galatasaray olduğunu ve Galatasaray’ın ne olduğunu biliyordu. Başkan Ali Tanrıyar’dı, futbol şubesinin başında Alp Yalman vardı. Yönetimde Faruk Süren vardı, Ersin Borteçen vardı, Özhan Canaydın vardı... Ne oldu? İstanbul’da, Neuchatel’e 5 atıp yolladık. O yıl Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynadık. Ama bugünün Galatasaray’ı çok farklı! Yönetiminden teknik direktörüne kadar farklı... O hava yok. O Galatasaray düşüncesi yok. Bugün bir taşra kulübü görüntüsü içinde, ilkel bir yönetim anlayışı ile yönetilen, küçük adamların Galatasaray’ı var. Geçebilir mi? Geçebilir turu. Ama bu Özbek kardeşler ve tercihleri ile çok zor.

AZİZ YILDIRIM BİLE UTANIRDI!

- Tudor ile olmaz mı?

- Hoca değil, yoğurda doğrasan cacık olmaz Tudor’dan... Ama su ve sarımsak eklersen belki olur. Teknik direktör olamayacağını geçen seneden beri söylemiyor muyum? Tudor kim Galatasaray kim! Ama tabii Dursun Özbek kim Galatasaray başkanlığı kim. Biri olunca öbürü de oluyor. Hani bir laf vardır, ‘Tezekten terazinin boktan olur dirhemi’ diye. Bu da o hesap. Tencere kapak olmuş ikisi. Hem de kilitli düdüklü tencere olmuşlar. İçeride basınç artıyor haliyle. Taraftar basıncı. Bakalım ne zaman patlayacak. Tudor, Galatasaray’ın hocası olamaz. Hele hele gırtlağa kadar kompleksli Tudor’un yönlendirmesiyle transfer hiç yapılamaz. Tudor’u hoca yaparsan ancak şu mantıkla yaparsın: ‘Ben para harcamayacağım. Küçüleceğim, ekonomi yapacağım, altyapıya yöneleceğim’ dersen Tudor olur. Ama milyonlarca Euro harcayacaksın, bir sürü transfer yapacaksın. Başına da Tudor’u koyacaksın. Olmaz öyle şey. Ama Özbek vizyonu bu işte. Böyle başa böyle tarak!.. Galatasaray Genel Kurulu, bu başkandan öylesine pişman olacak ki, inanamayacaklar. Ama çok geç olacak. Aziz Yıldırım’ı başkan yapsalar, o bile bu kadarını yapmaya utanırdı Galatasaray’a ama Özbek’te bu duygu bile yok.

GALATASARAY’DA, GALATASARAY’I SEVEN KALMAMIŞ

- Dursun Başkan 2018’e kadar kalır mı?

- Yemin ettim, eğer Dursun Özbek 2018’de bir daha Galatasaray başkanı seçilirse, Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi bırakacağım. O güne kadar kalır mı? Kalır herhalde. Çünkü görüyorum ki, Galatasaray’da, Galatasaray’ı seven kalmamış. Kimse sesini çıkarmıyor. Herkes politik olmuş, genel kurul uyuyor. ‘Ehven-i şer’e razı olmayı anlarım ama Galatasaray Kulübü Genel Kurulu ‘şer’e razı olmuş vaziyette. Galatasaray, Dursun Özbek ile beraber vizyonunu, misyonunu yitiriyor. Sıradanlaşıyor. Nasıl ki; Türkiye, Atatürk ilkelerinden kopuyor ve bunun acılarını yaşıyorsa, Galatasaray da aynı durumda. Batılı değerlerinden, ilkelerinden kopuyor. 2018’e kadar kalır mı? Ne yazık ki kalır. Benim ve bir avuç kongre üyesinin dışında genel kurulda kimsenin bir şey dediği yok.

ÖZBEK BAŞKA HESAPLAR PEŞİNDE

- Ne olacak Galatasaray’ın hali?

- İyi olmayacak. Dursun Özbek, Galatasaray’ın parasını savurup havaya atarak birkaç hafta taraftarı susturdu. En azından taraftarın ayak takımını susturdu. Bilinçli taraftar her şeyi zaten görüyordu. Ama şimdi daha beter olacak. Galatasaray, total bir çöküşe gidiyor. Dursun Özbek, Galatasaray’a ancak bir Galatasaray düşmanının vereceği kadar zarar veriyor. Ben açıkçası Dursun Özbek’in başka hesaplar peşinde olduğunu düşünüyorum. Yoksa böyle bir durumda onurlu bir insan istifa eder gider. Babasının malı mı be Galatasaray bu adamın!.. Vallahi içim yanıyor.

‘2. TROMSÖ FACİASI OLUR’ DEMİŞTİM

- Östersunds yenilgisi herkes için şok etkisi yarattı. Sizin için de öyle mi?

- Kura çekildiği gün sizin yanınızda “İkinci Tromsö faciasına hazır olun” dedim mi, demedim mi? Sadece burada değil televizyonda da söyledim. Maçtan bir gün önce VOLE’de anket yaptım. “Turu hangisi geçer?” diye. Abuk sabuk transferlerden sarhoş olmuş bir grup taraftar bana kızdı. Hatta bir F.Bahçeli “Fatih Bey, dalga mı geçiyorsunuz. Böyle bir soru olur mu, Östersunds kim ki!” diye yazdı altına. Bir kulüp, yönetimi kadar Avrupalı’dır. Bir kulüp, yönetimi kadar vizyon sahibidir. Bu işler transferle, çok para harcamakla olmaz. Dursun Özbek’in başkanlığını yaptığı Galatasaray’ın olduğu, olacağı budur. Sorunuzun kısa yanıtı ise şu: Hayır, benim için şok olmadı. Bekliyordum. Ama çok üzüldüğümü söylemeliyim. Çünkü, sonuçta bu kulüp, Dursun Özbek ve kardeşinin değil, bizim kulübümüz.

SNEİJDER’LA DEVAM EDİLMELİYDİ

- Sneijder bir yıl daha kalabilir miydi?

- Bence kalmalıydı. Bu yıl en iyi yılı olabilirdi. Milli takıma girmek için iyi oynayacaktı. Çalışacaktı. Formda olduğunu biliyoruz zaten... Birisi bonservis bedeli vererek almak istiyorsa o zaman satılabilirdi ama böyle yollanması olacak şey değil. Bak görürsün bir de para vereceğiz üzerine.

ALDIKLARI OYUNCULAR SNEİJDER’DAN İYİ DEĞİL

- Sizce yönetim, Sneijder meselesinde nerede hatalar yaptı?

- Galatasaray’da bir yönetim mi var? Her yerde “Ben yaptım, ben ettim, ben getirdim, ben aldım, benim projem” diyen bir kasaba uyanığı var. Yönetim Kurulu’nu diyorsanız onların hatası şu; hep beraber istifa etmeleri lazım... Galatasaray’ı bir nebze seviyorlarsa bu Dursun Özbek ızdırabından Galatasaray’ı kurtarmak için “Biz yokuz” demeleri lazım. Sneijder meselesine gelirsek. Başından beri “Aldığınız hiçbir oyuncu Sneijder’dan iyi değil” diyorum. Haklıyım da. Biliyorsunuz, Olcan Adın’ı da geçen sene aynı şekilde yolladılar ve şimdi bu oyuncuya yaklaşık 12 milyon TL ödeyecek Galatasaray. Aynısı Sneijder’a da olmaz inşallah. Ayrıca Sneijder’ı kimin isteğiyle yolluyorsun? Sezonu bitiremeyeceğini yaz başından beri söylediğim Tudor’un isteğiyle. Geçen hafta da söyledim. Kulüpler, teknik direktörlere takım kurmaz. Takım kurar, başına teknik direktör getirir.

DANGALAKLIĞIN NE ALEMİ VAR!

- Östersunds maçında Tudor’un da hataları var mıydı?

- Baştan sona her şey hata... 10 numara pozisyonunda Sinan oynar mı? Oynamaz. Bunu hoca bilmez mi? Bilmiyorsa eşektir ama eşek olsa bile bilir. Orada Selçuk oynar en kötü ihtimal. Sinan sol açık oynar. Sağa da ister Rodrigues’i koyarsın, ister Yasin’i. Geçen seneden beri tel tel dökülen beş para etmez futbolcu Tolga Ciğerci takımın lideri gibi oynatılır mı? Selçuk lider olur. Ciğerci’nin yerine de Donk’u oynat. Kazanırsan bir oyuncu kazanmış olursun. Donk’ta en azından kumaş var, belki elbise olur. Tolga Ciğerci’den peştamal bile çıkmaz. Tudor efendi oyuncu değiştiriyor. Gol atması lazım Gomis’i çıkarıyor. Ulan dangalaklığın ne alemi var! Yasin’i çıkar. Sinan’ı oraya çek, Eren’i ikinci santrfor yap, Gomis ön direğe koşarken arka direkte kafa vursun.

POZİSYONA GİRMEZSEN BAHANEN OLAMAZ

- Tudor, “Sezon başı olduğu için böyle bir sonuç alındı” dedi. Sizce haklı mı?

- Tabii ki değil. Böyle bir laf söylemek Tudor’un aczini itirafıdır. “Ben takımı hazırlayamadım. Takımı tatil havasından çıkaramadım” itirafıdır. Bak şunu anlarım; iyi oynarsın, rakibi hallaç pamuğu gibi atarsın ama yenilirsin. Olur. Ama tek pozisyona girmezsen bahanen olamaz.

BU MU ÖRNEK SPOR ADAMI!

“Biz, 30 yaşındaki Arda uçakta anlık bir tepkiyle gazeteciye saldırdı diye kızarken, onun hocası 65’ine gelmiş Fatih Terim damadıyla mekân basıyor. Olacak iş mi? Yakışıyor mu adının önüne ‘imparator’ lakabı takılmış adama. Bu mu Türkiye’nin örnek spor adamı, en başarılı teknik direktörü!

- Fatih Hoca’nın mekân basmasıyla ilgili görüşleriniz nedir?

- Yeni Türkiye’nin futbol direktörü... Biz, 30 yaşındaki Arda uçakta anlık bir tepkiyle gazeteciye saldırdı diye kızarken, onun hocası 65’ine gelmiş Fatih Terim damadıyla mekân basıyor. Olacak iş mi? Damadı bassa Fatih Hoca’nın “Oğlum sen ne yapıyorsun?” diye araya girmesi lazım. Ama tam aksine o damatlarını alıp restoran basıyor. Bir de dayak yiyor. Yakışıyor mu adının önüne ‘imparator’ lakabı takılmış adama. Bu mu Türkiye’nin örnek spor adamı, en başarılı teknik direktörü! Biri laf atar, biri bulaşır kavga çıkar yemin ederim anlarım. ‘Olur’ dersin, ‘bir anlık öfke’ dersin. Bodrum’dan kalk gel mekân bas. Yolda da mı aklın başına gelmedi, ‘Ne yapıyorum ben ya?’ demedin. Anlamak mümkün değil. Bence o da Türkiye Futbol Direktörlüğü’nü bırakmalı bu olaydan sonra. Hiç yakışmadı Fatih Terim’e... Hiç olmadı.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR FAVORİ

- Yeni sezonu nasıl görüyorsunuz? Beşiktaş yine şampiyon olur mu?

- Beşiktaş favori ama bu yıl Başakşehir de favori. Şimdiki görüntü ligin ikisi arasında geçeceği yönünde... Başakşehir iyi transferler yaptı. Emre’yi kaybetmezlerse şampiyonlukta iddialı olurlar. Fenerbahçe plase. Galatasaray 4. olursa öpsün başına koysun derim...