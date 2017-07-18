Cengiz Ünder, Totti ile buluştu

Başakşehir’den İtalyan devi Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, dün kulübün efsane ismi Francesco Totti ile buluştu.

Geçen sezon unutulmayacak bir törenle futbola veda eden ‘Grande Capitano’ lakaplı Totti ile fotoğrafını Twitter’dan paylaşan Cengiz, “Legend” (Efsane) ifadesini kullandı. Öte yandan dün Çizme ekibinin tesislerinde ilk idmanına çıkan genç yıldızımızın, vizesi çıkar çıkmaz ABD’de devam eden kampa katılacağı açıklandı.

— Cengiz Ünder (@cengizunder) July 17, 2017