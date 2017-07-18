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Cengiz Ünder
FUTBOL

Cengiz Ünder, Totti ile buluştu

Roma'ya rekor ücretle transfer olan Cengiz Ünder, efsane Francesco Totti ile bir araya geldi

18 Temmuz 2017 Salı, 10:14:16 Güncelleme: 10:21:40

Başakşehir’den İtalyan devi Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, dün kulübün efsane ismi Francesco Totti ile buluştu.

Geçen sezon unutulmayacak bir törenle futbola veda eden ‘Grande Capitano’ lakaplı Totti ile fotoğrafını Twitter’dan paylaşan Cengiz, “Legend” (Efsane) ifadesini kullandı. Öte yandan dün Çizme ekibinin tesislerinde ilk idmanına çıkan genç yıldızımızın, vizesi çıkar çıkmaz ABD’de devam eden kampa katılacağı açıklandı.

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