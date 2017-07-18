Ersun Yanal: "Trabzonspor bu sezon mutluluk verecek"

Yeni sezona Macaristan’da hazırlanan Trabzon’da, teknik direktör Ersun Yanal, bomba gibi bir takımla taraftarın karşısında olacaklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “Fizik ve kondisyon olarak çok iyi seviyeye çıktık. Taktiksel anlamda da lige hazır halde geliyoruz. Bu takımdan tüm camia mutlu olacak. Bizden beklentileri çok iyi biliyoruz. Aldığımız sorumluluğu yerine getirmek için rakiplerimizden daha fazla mücadele etmeliyiz. Bize gönül verenler şundan emin olsun ki, Trabzon bu sezon üzüntü değil mutluluk verecek” diye konuştu.

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