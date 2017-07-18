ÖNE ÇIKANLAR
Fatih Terim
FUTBOL

Fatih Terim, İstanbul'da

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile birlikte İstanbul'a geldi

18 Temmuz 2017 Salı, 11:31:39 Güncelleme: 11:33:01

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Alaçatı beldesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Fatih Terim ve damatları ile Selahaddin Aydoğdu arasında yaşanan tartışma çok konuşulmuştu. Terim, bugün Atatürk Havaalanı'ndan İstanbul'a geldi. Eşi Fulya Terim ile VIP bölümünden çıkan deneyimli çalıştırıcı, yaşanan olayla ilgili olarak, "Yargıya itikal etti. Konuşmamız doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Terim ailesi havaalanından aracıyla ayrıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER