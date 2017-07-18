İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar Llona tutuklandı

Associated Press'in haberine göre İspanyol polisi, İspanya Futbol Federasyonu'na yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın yaptı.

Polisin İspanya Futbol Federasyonu'nun ofislerine yaptığı baskının ardından, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ve oğlunun yanı sıra bir federasyon yetkilisinin daha tutuklandığı açıklandı.



İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar, aynı zamanda UEFA'nın yeni yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstleniyor.

Villar, 2018 Dünya Kupası'nın Rusya'ya verilmesi için yürütülen soruşturma nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Villar'ın işbirliği içersinde olduğu için cezasının rüşvet skandalına katılan diğer isimlere göre az olduğu iddia edilmişti.



Soruşturma kapsamının daha fazla genişleyebileceği iddia ediliyor.

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