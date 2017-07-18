PSG'den Neymar için 222 milyon Euro’luk teklif

Paris Saint-Germain, imkansız görüneni başarmak için bir kez daha şansını deniyor. Fransız ekibi, Barcelona ile sözleşmesini uzatan Neymar'ı kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol basınına göre; Paris Saint-Germain, Neymar'ı ikna etmesi halinde 222 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır.

Paris ekibinin Neymar'a da yıllık net 30 milyon euro önerdiği öne sürülüyor.

Sport gazetesi, Lionel Messi ile çok iyi arkadaş olduğu izlenimi vermesine karşın Neymar'ın geri planda kalmaktan rahatsız olduğunu iddia etmişti.

Paris Saint-Germain, Neymar'ı geçen sezon da kadrosuna katmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Transferin gerçekleşmesi halinde Neymar, dünyanın en pahalı oyuncusu Pogba'nın fiyatını 2’ye katlamış olacak.

(NTV Spor)