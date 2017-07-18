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Barcelona Arda Turan
FUTBOL

Barcelona Arda Turan için kararını verdi

La Liga ekiplerinden Barcelona, transfer döneminde Arda Turan ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor

18 Temmuz 2017 Salı, 13:16:18 Güncelleme: 13:27:15

Yeni sezon için kadrosunu yeniden yapılandırmak isteyen Barcelona, Arda Turan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde ile yönetici Robert Fernandez, düzenlenen son basın toplantısında milli futbolcu için henüz resmi teklif almadıklarını açıklamışlardı.

Ancak Sport'un haberine göre Arda Turan, Barcelona'nın dünkü antrenmanına izinli olduğu için katılmadı ve Katalan devinin milli futbolcuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

 

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