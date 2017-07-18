Barcelona Arda Turan için kararını verdi

Yeni sezon için kadrosunu yeniden yapılandırmak isteyen Barcelona, Arda Turan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde ile yönetici Robert Fernandez, düzenlenen son basın toplantısında milli futbolcu için henüz resmi teklif almadıklarını açıklamışlardı.

Ancak Sport'un haberine göre Arda Turan, Barcelona'nın dünkü antrenmanına izinli olduğu için katılmadı ve Katalan devinin milli futbolcuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.