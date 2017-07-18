Mathias Olivera Galatasaray'da! Olivera kimdir?

BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Uruguay ikinci ligi takımlarından CA Atenas'ın sol beki, Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi.
Olivera, 6 ay önce Uruguay'ın köklü kulüplerinden biri olan Nacional'den Atenas'a transfer olmuştu. Ayrıca 19 yaşındaki genç futbolcu, bu yaz düzenen U21 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Uruguay'da dikkat çeken oyuncular arasında yer almıştı.
MATHIAS OLIVERA KİMDİR ?
TAM ADI: Mathias Olivera Miramontes
DOĞUM TARİHİ: 31 Ekim 1997 (19)
BOY: 1,83m
UYRUK: Uruguay ve İspanya
MEVKİ: Sol bek
KULLANDIĞI AYAK: Sol
PİYASA DEĞERİ: 300 bin Euro
ÖNCEKİ KULÜPLERİ: Nacional, CA Atenas
- Mathias Olivera
- galatasaray
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YORUMLAR 39
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Misafir 17 dakika önceHep iyi günde gs li olanlar kötü gününde kombine almıcakmış iptal edecekmiş kötü günde olmadıktan sonra yaylan git çokta önemlisin sanki00
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Misafir 38 dakika önceU 21 için alınmış musleranın tavsiyesiyle 300 bin euroluk proje futbolcusu00
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Misafir 40 dakika öncebiz torpil yüzünden kaybediyoruz vay efendim dayisinin oglu arkadasinin oglu onun icin gencler harcaniyor00