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Galatasaray Mathias Olivera
FUTBOL

Mathias Olivera Galatasaray'da! Olivera kimdir?

Mathias Olivera, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı sol bek Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi

18 Temmuz 2017 Salı, 15:00:53 Güncelleme: 16:08:28

BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Uruguay ikinci ligi takımlarından CA Atenas'ın sol beki, Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

Olivera, 6 ay önce Uruguay'ın köklü kulüplerinden biri olan Nacional'den Atenas'a transfer olmuştu. Ayrıca 19 yaşındaki genç futbolcu, bu yaz düzenen U21 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Uruguay'da dikkat çeken oyuncular arasında yer almıştı.

MATHIAS OLIVERA KİMDİR ?

TAM ADI: Mathias Olivera Miramontes
DOĞUM TARİHİ: 31 Ekim 1997 (19)
BOY: 1,83m
UYRUK: Uruguay ve İspanya
MEVKİ: Sol bek
KULLANDIĞI AYAK: Sol
PİYASA DEĞERİ: 300 bin Euro
ÖNCEKİ KULÜPLERİ: Nacional, CA Atenas

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YORUMLAR 39
  • Misafir 17 dakika önce
    Hep iyi günde gs li olanlar kötü gününde kombine almıcakmış iptal edecekmiş kötü günde olmadıktan sonra yaylan git çokta önemlisin sanki
  • Misafir 38 dakika önce
    U 21 için alınmış musleranın tavsiyesiyle 300 bin euroluk proje futbolcusu
  • Misafir 40 dakika önce
    biz torpil yüzünden kaybediyoruz vay efendim dayisinin oglu arkadasinin oglu onun icin gencler harcaniyor
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