Barcelona transfer - Neymar, PSG ile anlaştı

Paris Saint Germain yılın transferini bitirmeye çok yakın...

Brezilya'da yayın yapan Interactive Sport'un haberine göre Fransız ekibi, Barcelona'da forma giyen Neymar'ın transferi konusunda önemli aşama kaydetti.

Haberin detayında, PSG'nin, İspanya'da yaşamaktan mutlu olmadığı belirtilen Neymar'ı transfer etmek için 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve Brezilyalı yıldızla da maddi konularda şimdiden anlaşmaya vardığı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in 2 hafta içinde Neymar'ın transferini tamamlaması bekleniyor.

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