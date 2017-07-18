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Neymar Barcelona
FUTBOL

Barcelona transfer - Neymar, PSG ile anlaştı

Neymar, PSG ile anlaştı

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın, PSG ile anlaşmaya vardığı iddia edildi

18 Temmuz 2017 Salı, 17:07:49 Güncelleme: 17:24:06

Paris Saint Germain yılın transferini bitirmeye çok yakın...

Brezilya'da yayın yapan Interactive Sport'un haberine göre Fransız ekibi, Barcelona'da forma giyen Neymar'ın transferi konusunda önemli aşama kaydetti.

Haberin detayında, PSG'nin, İspanya'da yaşamaktan mutlu olmadığı belirtilen Neymar'ı transfer etmek için 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve Brezilyalı yıldızla da maddi konularda şimdiden anlaşmaya vardığı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in 2 hafta içinde Neymar'ın transferini tamamlaması bekleniyor.

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  • Misafir 3 dakika önce
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