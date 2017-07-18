Galatasaray PSG'den Lucas Moura'yı transfer etmek istiyor (Lucas Moura kimdir?)

Bu yaz daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano'yu kadrosuna katan, Uruguaylı sol bek Mathias Olivera'yla imza aşamasına gelen Galatasaray, PSG'den Lucas Moura'yı da transfer etmek üzere.

Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda yoğun çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı idareciler, kanat transferi için Sofiane Feghouli'den haber beklerken bir yandan da Paris Saint-Germain ile Lucas Moura için girişimlere başladı.

FootMercato'da yer alan habere göre Neymar'ı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber eden PSG'de gözden çıkarılan Lucas Moura ile anlaşma zemini aranıyor. Haberde Galatasaray'ın PSG ile kiralık olarak anlaşma üzerinde girişimlerin devam ettiği öne sürüldü.

Bir süre önce adı Fenerbahçe ile de anılan Lucas Moura'nın en ciddi talibinin ise Serie A ekiplerinden Roma olduğu kaydedildi. Ancak oyuncunun maliyetini yüksek bulan ve kiralamak istemeyen Roma'nın bu transferden maliyetinin düşmemesi halinde vazgeçebileceği kaydedildi.

2013 yılında Sao Paulo'dan 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı hücum oyuncusu, geçen sezon PSG ile toplamda 53 maça çıktı, 19 gol atıp 11 asist yaptı.

LUCAS MOURA KİMDİR?

TAM ADI: Lucas Rodrigues Moura da Silva

DOĞUM TARİHİ: 13 Ağustos 1992 (24 yaşında)

BOY: 1,72 m

UYRUK: Brezilya

MEVKİ: Forvet - Sağ kanat

KULLANDIĞI AYAK: Sağ

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30 Haziran 2019

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 38 milyon Euro

OYNADIĞI KULÜPLER: Sao Paulo, Paris Saint-Germain

MİLLİ MAÇ SAYISI: 35

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 53 maç 19 gol 11 asist

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Lucas Moura kimdir?

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